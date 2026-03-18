Pendant la présentation de sa gamme de téléviseurs 2026 à Berlin, Philips n’a pas seulement dévoilé de nouveaux modèles OLED et RGB MiniLED. La marque a aussi introduit une évolution de son Ambilight, pensée pour dépasser le cadre du téléviseur.
Baptisée AmbiScape, cette fonctionnalité permet d’étendre les effets lumineux à toute la pièce. Une approche qui s’inscrit dans la continuité des annonces autour des nouveaux OLED+951 et OLED+911, où Philips cherche plus que jamais à proposer une expérience globale mêlant image, son et immersion.
Un retour attendu, avec une approche plus ouverte
Sur le fond, AmbiScape n’est pas totalement inédit. Philips proposait déjà une synchronisation entre ses téléviseurs Ambilight et les ampoules Hue, avant que cette fonction ne disparaisse ces dernières années.
Avec AmbiScape, la marque remet cette idée au goût du jour, mais en l’ouvrant à plusieurs écosystèmes. Les téléviseurs compatibles peuvent piloter des ampoules issues des univers Wiz, Nanoleaf, Philips Hue ou encore Ikea, avec une installation simplifiée via QR code et un positionnement des luminaires directement dans l’interface.
Philips annonce que le système peut accueillir jusqu’à 10 lampes au total, mais ne peut en synchroniser que quatre simultanément avec l’image. Un compromis qui montre que la fonctionnalité en est encore à ses débuts.
Une évolution logique, mais encore perfectible
AmbiScape propose plusieurs modes de synchronisation (vidéo, musique ou ambiance fixe), avec une latence annoncée inférieure à 0,5 seconde. La fonction sera disponible sur les téléviseurs Ambilight à partir de la série 8000, mais aussi sur certains moniteurs gaming Philips Evnia.
Face aux solutions existantes, souvent dépendantes d’un boîtier externe comme Hue Sync, AmbiScape mise sur une intégration directe au téléviseur. Philips ne réinvente donc pas totalement l’Ambilight, mais réactive une idée déjà explorée, en l’adaptant aux usages actuels. Une évolution cohérente, qui accompagne le repositionnement de sa gamme 2026 et renforce encore un peu plus l’identité de ses téléviseurs.