MisterDams

Une fonctionnalité qui coûterait quasiment rien à rétro-fitter dans les générations qui disposent d’Ambilight+Hue comme le mien…

Bon cela dit, je m’en sers pas à la base. Mon Ambilight est assez éloigné du mur, la projection de lumière est telle que je ne vois pas la différence quand j’ajoute mes 2 ampoules du salon (placées à côté des enceintes surround).

J’ai essayé d’optimiser, mais si je place une lampe trop dans le champ de vision, on voit le lag du changement de couleur et ça attire trop l’attention… Bref, je ne l’active absolument jamais.