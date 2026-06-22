Philips Hue lance simultanément trois familles de produits : des lampes Play à prix réduits pour l’éclairage d’ambiance et des ampoules bougie nouvelle génération compatibles Matter.
Philips Hue a longtemps été synonyme de qualité irréprochable mais aussi de tarifs élevés, laissant de la place à des concurrents comme Govee pour séduire les acheteurs soucieux de leur budget. La nouvelle vague de produits mise en vente depuis le 16 juin tente de corriger le tir, avec un positionnement tarifaire plus agressif que d’habitude. Trois familles de produits débarquent en même temps : des lampes d’ambiance synchronisées avec les contenus multimédias, des ampoules bougie revues en profondeur, et des modules d’interrupteur câblés capables de contrôler des luminaires qui ne sont pas forcément des produits Hue.
Des lampes Play accessibles, mais la marque sœur WiZ reste moins chère
La vedette de ce lancement, ce sont les lampes Play. Disponibles en version à poser et sur pied, elles sont conçues pour diffuser des effets lumineux synchronisés avec les films, jeux vidéo ou musique, en complément d’un Hue Play HDMI Sync Box ou des applications Hue Sync. La lampe de table est tarifée à 79,99 euros, le lampadaire compact à 129,99 euros et le grand lampadaire à 149,99 euros.
Les nouvelles Play coûtent donc presque deux fois moins cher que la gamme Gradient Signe. L’objectif est clair : récupérer les acheteurs partis chez les concurrents plus abordables, comme Govee qui propose des produits similaires à des prix encore plus bas. Un bémol cependant : le lampadaire Play ressemble fortement au Gradient Floor Lamp de WiZ, la marque sœur de Philips Hue, vendu 89,99 euros, soit 60 euros de moins. Le supplément Hue se paie donc encore, même sur l’entrée de gamme.
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Des ampoules bougie Matter et des interrupteurs universels
Moins spectaculaires mais tout aussi utiles, les ampoules bougie E14 passent à la génération suivante. Elles embarquent désormais une nouvelle puce sans fil compatible Matter over Thread, le protocole domotique multimarque qui permet d’associer directement l’ampoule à un système de maison connectée sans passer par le pont Hue. Le Bluetooth et le Zigbee restent disponibles, le spectre des blancs s’élargit avec une technologie pleine lumière du jour, et la consommation énergétique diminue de 40 % par rapport à la version précédente.
Les tarifs varient selon le conditionnement : une ampoule White à 21,99 euros, deux pour 34,99 euros, les packs White Ambiance de 34,99 à 49,99 euros, et les packs White and Color Ambiance de 64,99 à 109,99 euros.
Enfin côté interrupteurs, Philips Hue introduit pour la première fois des actionneurs câblés capables de piloter des plafonniers classiques, sans obligation d’utiliser des produits Hue. Le module mural câblé est proposé à 44,99 euros, 79,99 euros en pack de deux, et l’interrupteur marche/arrêt à un canal à 49,99 euros. De quoi intégrer Hue plus facilement dans des installations existantes, sans remplacer tout son équipement.