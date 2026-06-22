Moins spectaculaires mais tout aussi utiles, les ampoules bougie E14 passent à la génération suivante. Elles embarquent désormais une nouvelle puce sans fil compatible Matter over Thread, le protocole domotique multimarque qui permet d’associer directement l’ampoule à un système de maison connectée sans passer par le pont Hue. Le Bluetooth et le Zigbee restent disponibles, le spectre des blancs s’élargit avec une technologie pleine lumière du jour, et la consommation énergétique diminue de 40 % par rapport à la version précédente.

Les tarifs varient selon le conditionnement : une ampoule White à 21,99 euros, deux pour 34,99 euros, les packs White Ambiance de 34,99 à 49,99 euros, et les packs White and Color Ambiance de 64,99 à 109,99 euros.