Une interdiction de ce genre existe dans le droit européen. Depuis février 2025, l’Union européenne interdit, avec l’AI Act, de mettre sur le marché une IA capable d’exploiter la vulnérabilité d’une personne en raison de son âge, si elle altère alors son comportement au point de lui causer, ou de risquer de lui causer, un préjudice important. L’entreprise en infraction s’expose à une amende de 35 millions d’euros ou de 7 % de son chiffre d’affaires mondial.

Une loi française devrait d’abord passer par Bruxelles, car chaque État membre doit notifier à la Commission européenne ses projets de règles sur les services en ligne. Pour les réseaux sociaux, la Commission a demandé aux États d’attendre au moins un an avant d’appliquer leurs interdictions nationales, le temps de faire adopter ses règles communes. Avec ce projet, l’EU Kids Act, elle imposerait la sécurité dès la conception aux réseaux sociaux, aux jeux en ligne et aux chatbots, pour tous les mineurs jusqu’à 18 ans. Le défilement infini et les badges pensés pour faire revenir votre enfant disparaîtraient. En France, le Conseil constitutionnel a censuré en août l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des mineurs selon les Sages.

« Nous allons porter une régulation européenne et pousser pour que les Américains, les Canadiens, et les autres, fassent comme nous », souligne Emmanuel Macron. Il a réuni en visioconférence une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement, ainsi que Sam Altman, Dario Amodei et Arthur Mensch, les patrons d’OpenAI, d’Anthropic et de Mistral. Tous se sont engagés à faire évaluer de façon indépendante et publique les risques des modèles les plus avancés, et à mieux partager leurs alertes en cas d’incident grave. Le président quittera l’Élysée au printemps 2027, et pour les réseaux sociaux, une interdiction européenne ne s’appliquerait pas avant 2028, une échéance que le porte-parole de la Commission n’a pas contestée.