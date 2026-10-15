Près d’un mois avant cette réunion, le chef de l’État avait convoqué un conseil de défense consacré aux attaques hybrides attribuées à la Russie. La France a aussi porté en septembre le dossier de l’IA à New York, où elle présidait le Conseil de sécurité de l’ONU. Sous présidence française, ses quinze membres ont entendu le 23 septembre les dirigeants des principaux laboratoires d’IA, dont Sam Altman (OpenAI) et Dario Amodei (Anthropic). Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a alerté à cette occasion sur l’apparition, chez les modèles de pointe, de capacités « qui n’avaient pas été anticipées ».

En réunissant un conseil de défense sur le sujet, Emmanuel Macron a soumis l’IA aux mêmes arbitrages que la dissuasion ou le renseignement. Dans le code de la défense, ce conseil est chargé de définir les orientations de l’État en matière de dissuasion, de renseignement, de sécurité économique ou de réponse aux crises majeures. Il n’est nulle part question d’intelligence artificielle dans cette liste, et c’est au titre de la sécurité nationale que l’Élysée l’a inscrite à l’ordre du jour. Le Premier ministre Sébastien Lecornu et la ministre des Armées Catherine Vautrin étaient annoncés à la table, avec le chef d’état-major des armées, le général Fabien Mandon. Ces réunions sont préparées par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), dont dépend l’ANSSI. Cette agence serait aussi chargée de contrôler la cybersécurité de milliers d’entreprises, une fois adoptée la loi attendue depuis 2024.