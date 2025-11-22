L'ourson Kumma était présenté comme un compagnon intelligent et chaleureux, capable de s’adapter à la personnalité de l’utilisateur, adulte ou enfant. Une adaptation rendue possible grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle GPT-4o mise au point par OpenAI.

Toutefois, au fil des conversations, l’ours était susceptible d'évoquer des sujets sexuels explicites, allant jusqu’au BDSM. Les chercheurs expliquent qu’une allusion au kink dans une conversation déclenchait des réponses détaillées : jeux de rôle, fessée, instruction de bondage « pour débutants », et même des scénarios de rapport enseignant-élève ou parent-enfant.