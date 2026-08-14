Pour justifier cette décision, les juges constitutionnels se fondent principalement sur l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce dernier protège la libre communication des pensées et des opinions. L'instance rappelle qu'Internet occupe désormais une position centrale dans la vie démocratique et que l'accès aux plateformes en ligne participe directement à l'exercice de ces libertés individuelles.

Concrètement, même s'il est reconnu que le législateur poursuit un motif d'intérêt général en cherchant à préserver la santé des plus jeunes face au cyberharcèlement, aux addictions ou aux contenus inappropriés, le périmètre retenu par la loi a été jugé excessif. Le texte visait en effet l'ensemble des services de communication et de mise en relation sans distinguer les outils dont les risques sont avérés de ceux qui restent sans danger pour les adolescents. De plus, les rares exceptions accordées aux encyclopédies ou aux logiciels libres ne permettaient pas d'exclure les messageries collaboratives ou les plateformes éducatives.