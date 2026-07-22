Pour tenir ce calendrier serré, les parlementaires ont dû sacrifier l'essentiel. Le texte issu de la commission mixte paritaire, dépouillé de tout ce qui faisait sa substance, se réduit désormais à une affirmation de principe, sans dispositif concret pour la faire respecter au quotidien. Dans une tribune publiée dans Le club des juristes, Julie Groffe-Charrier, maître de conférences à l'Université Paris-Saclay, pose la question qui fâche : que se passe-t-il, très concrètement, le jour où un mineur de 15 ans se connecte quand même à un réseau social ? Sur ce point précis, et elle a raison de le constater, la loi reste aujourd'hui muette. Les modalités de vérification envisageables jusqu'ici (pièce d'identité, reconnaissance faciale) posent d'ailleurs elles-mêmes de sérieuses questions de protection des données personnelles.