La députée Laure Miller, du groupe Ensemble pour la République, porte ce texte depuis plusieurs mois, avec le soutien affiché d’Emmanuel Macron. Le Parlement interdit, avec cette loi, l’accès à tout service de réseau social en ligne aux jeunes de moins de quinze ans, dès lors que ses contenus ou ses systèmes de recommandation risquent de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Le Parlement excepte de cette interdiction les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de logiciels libres et les projets numériques à vocation éducative. Enfants et parents échappent à toute sanction directe. Les plateformes, en revanche, devront vérifier l’âge de leurs utilisateurs. Le Gouvernement veut appliquer la mesure dès la rentrée de septembre, sous réserve d’un feu vert du Conseil constitutionnel.

Le député socialiste Arthur Delaporte avait présidé une commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, dont Laure Miller était la rapporteure. Elle a repris, dans sa proposition de loi, plusieurs conclusions de cette commission, adoptées à l’unanimité en septembre 2025. Selon l’Arcom, le régulateur du numérique et de l’audiovisuel, les jeunes de 12 à 17 ans passent en moyenne 1 heure et 21 minutes par jour sur TikTok, exposés à un flux de contenus jugés anxiogènes ou nocifs.