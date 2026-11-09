« Négocier plutôt que plaider », dit l'AFNUM. Le droit européen permet déjà de s'opposer à la fouille des œuvres, rappelle l'organisation, et « la négociation et les licences sont le moyen le plus sûr » de protéger les créateurs, défend sa directrice générale, Stella Morabito, pour qui le texte ne garantirait pas « un euro de rémunération supplémentaire aux ayants droit ». De fait, la PPL ne crée aucune rémunération. Ses défenseurs y voient plutôt un levier, car on négocie mal sans pouvoir prouver l'usage, et les eurodéputés ont eux aussi réclamé en mars une présomption, limitée aux manquements à la transparence. Il faudra toutefois que le débat ait bien lieu. Le texte, voté à l'unanimité au Sénat et adopté en commission, s'est enlisé en juin sous 110 amendements, dont 100 du groupe EPR selon Reporters Sans Frontières. Le voilà sixième de la journée réservée aux socialistes, dont le chef de file, Boris Vallaud, menace de le retirer si ces amendements restent, selon La Correspondance de la presse. Avant de pleurer votre chatbot, surveillez donc l'ordre du jour, il devrait être validé ce mardi.