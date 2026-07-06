Le cœur de la défense d’Apple tient en quatre mots qu’elle cite elle-même dans sa réponse : « Pas de mot de passe. Pas de paiement. Pas de verrou. Pas de clé. » La firme s’appuie sur une lecture stricte de la section 1201(a) du DMCA, qui interdit le contournement des mesures techniques contrôlant l’accès à une œuvre protégée. Or, pour Apple, YouTube ne bloque pas l'accès à ses vidéos : n’importe quel internaute peut les regarder gratuitement. Les protections techniques de la plateforme visent à empêcher le téléchargement ou le scraping massif, ce qui est différent.