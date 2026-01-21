Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande visant à obliger Apple à stopper App Tracking Transparency en France. L’action avait été lancée par une coalition de groupes liés à l’industrie publicitaire. Effet immédiat, Apple peut continuer à afficher la fenêtre de consentement sur iPhone et autres appareils dans le pays.

Ce revers judiciaire intervient dans un contexte déjà chargé. Rappelons qu’il y a environ un an, le gendarme français de la concurrence avait infligé à Apple une amende de 150 millions d’euros au sujet d’App Tracking Transparency. Apple a récemment été sanctionnée en Italie sur ce dossier, tandis que l’Allemagne pousse l’entreprise à modifier la fonctionnalité.

Côté communication, Apple salue une décision qui rejette des accusations jugées infondées, et réaffirme sa ligne pro confidentialité. Les plaignants, eux, indiquent vouloir continuer la procédure, selon 9to5Mac qui cite Les Échos. Autrement dit, ce n’est pas la fin de l’histoire, c’est un round.