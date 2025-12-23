L'affaire tourne autour de ce fameux dispositif App Tracking Transparency (ATT), cauchemar des publicitaires depuis 2021. Sur le papier, l'idée est noble : redonner le pouvoir à l'utilisateur. Dans la pratique, l'autorité italienne de la concurrence y voit surtout un excès de zèle calculé. Apple force les développeurs tiers à demander deux fois la permission pour le même traçage publicitaire, transformant le parcours utilisateur en véritable course d'obstacles. C'est un peu comme si un gardien vous demandait votre billet à l'entrée du stade, puis une seconde fois dix mètres plus loin, juste pour être sûr.

Le problème n'est pas tant la sécurité que l'iniquité du traitement. Pendant que les applications tierces doivent montrer patte blanche et subir ce double consentement dissuasif, les services maison d'Apple, eux, empruntent l'entrée VIP. L'autorité italienne souligne cette distorsion de concurrence où le shérif de l'App Store s'applique des règles bien plus souples qu'à ses « invités ». La firme californienne a beau jeu de clamer ses bonnes intentions en matière de confidentialité, les régulateurs européens commencent à voir clair dans ce qui ressemble fort à une stratégie d'éviction déguisée en vertu.​