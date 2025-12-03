Vous pensiez que les litiges avec les géants de la tech se réglaient forcément à l'autre bout du monde ou dans des juridictions inaccessibles ? Détrompez-vous. Ce 2 décembre 2025, la justice européenne a tranché : c'est bien aux Pays-Bas que se jouera le prochain acte de la bataille contre les commissions de l'App Store. L'argument d'Apple, consistant à dire que tout se passait en Irlande pour échapper aux juges locaux, a été balayé. Pour la Cour, si vous vendez une application à un Néerlandais, en néerlandais, via un magasin conçu pour les Pays-Bas, alors vous répondez devant la justice néerlandaise. C'est aussi simple (et logique) que cela.​

Cette décision n'est pas juste une victoire procédurale pour quelques juristes à La Haye. C'est un véritable coup de semonce pour Tim Cook et ses équipes. En validant le principe de « territorialité numérique », l'Europe vient de donner un mode d'emploi clé en main à toutes les associations de consommateurs du continent. Si les fondations néerlandaises obtiennent gain de cause, rien n'empêchera demain une action similaire à Paris, Berlin ou Rome. L'armure légale d'Apple, qui semblait jusqu'ici impénétrable, vient de révéler une faille béante.