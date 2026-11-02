Dans une annonce publiée le 30 octobre, Google confirme son intention d’adopter un nouveau signal commun permettant aux propriétaires de sites d’exprimer leurs préférences concernant l’entraînement des intelligences artificielles.

Le principe repose sur le fichier robots.txt, utilisé depuis des décennies pour communiquer des instructions aux robots qui parcourent le Web. Jusqu’ici, un éditeur souhaitant limiter la collecte destinée à l’IA devait notamment gérer les règles propres à chaque fournisseur, comme GPTBot ou Google-Extended.

Le nouveau dispositif introduit un identifiant partagé, baptisé __usage_ai-training. Quelques lignes suffiraient ainsi à signaler que les contenus d’un site ne doivent pas servir à entraîner les modèles des entreprises participantes.

L'intérêt est évident pour les médias, les photographes, les auteurs et plus largement tous ceux qui publient des contenus originaux sur Internet. Plus besoin de suivre individuellement les évolutions de chaque robot pour exprimer un refus général.

Le système doit également permettre de définir des exceptions. Un éditeur pourrait, par exemple, interdire l’utilisation de ses articles tout en autorisant celle d’une rubrique particulière.

Google précise que ses contrôles existants continueront de fonctionner. Une règle spécifique à Google-Extended pourra notamment primer sur le nouveau signal commun.