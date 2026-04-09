La France a choisi de bousculer le rapport de force entre la Silicon Valley et le monde de la création. Laure Darcos et ses collègues sénateurs ont validé un texte court qui s'attaque au cœur du problème technique de l'IA générative.

Jusqu'ici, un photographe ou un écrivain devait apporter la preuve matérielle que ses travaux avaient servi à nourrir un algorithme. Cette mission était presque impossible car les bases de données d'entraînement demeurent des boîtes noires opaques pour le public.

La nouvelle législation inverse totalement les rôles. Désormais, la justice partira du principe que l'IA a exploité les contenus culturels disponibles, et la charge de la preuve reviendra aux entreprises technologiques.