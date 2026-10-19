Les jouets bourrés d'IA se multiplient, et avec eux une question que peu de parents se posent au moment de l'achat : mais où finissent les confidences qu'on leur livre ? Pour Eiliko, qui fait partie d'une famille de robots vendus entre 60 et 200 dollars, la réponse est venue de Sammy Azdoufal, un chercheur français qui n'en est pas à son coup d'essai. On lui doit déjà le piratage d'une flotte d'aspirateurs DJI, l'accès à d'innombrables babyphones et caméras Meari et la découverte de près d'un million de pièces d'identité exposées en ligne. Cet été, lors d'un séjour au Japon, il s'offre avec sa femme un Eiliko chez Yodobashi Camera, intrigués par ces petits robots pendus aux sacs façon porte-clés. Sur l'application d'Energize Lab, il s'aperçoit qu'il n'existe aucune protection, purement et simplement pour le petit robot, nous avons vérifié, d'à peine 230 grammes !