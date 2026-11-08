PrestaShop : « Être une alternative française m’intéresse assez peu » - interview

Sur le 100 % européen, soyons honnêtes. Hors réseaux domestiques, la carte passe par Visa ou Mastercard, et le paiement transfrontalier en Europe aussi. Peu importe la nationalité du prestataire. Des initiatives comme Wero vont dans le bon sens, et on les suivra de près. Mais je reviens à ce que je disais : le marchand ne choisit pas un paiement pour son passeport. Il le choisit parce qu’il convertit, qu'il coûte le juste prix et qu'il ne tombe pas en panne un samedi de soldes.