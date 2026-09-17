nikon561

sauf que le conseil constitutionnel a définitivement fermé la porte a ce type de dispositif. Français ou autres.

pour détecter les mineur, il ne peut en être autrement que de valider l’âge, via identité (directement ou indirectement), de TOUS les utilisateurs.

hors cela contreviens a la liberté d’expression, et ne réponds pas a la proportionnalité (qui dis que seul le public visé, ici les - de 13 ans, doivent du coup être identifiés)

la decision du CC:

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026911DC.htm

de maniere meme plus large, le CC interdit explicitement toute forme de limitation d’acces aux reseaux sociaux:

« Ces dispositions, qui privent ces mineurs de la liberté d’accéder à certains services de communication au public en ligne, portent atteinte à la liberté d’expression et de communication »

c’est le principe meme de reguler l’acces aux reseau sociaux que le CC a declaré inconstitutionnel, sur le fond ET la forme:

« 17. Dès lors, le législateur ne pouvait, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, instituer une interdiction de portée générale ayant pour effet de priver des mineurs de leur liberté d’accès à de nombreux services de communication en ligne, sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à ces services »