Plusieurs pays ont déjà légiféré sur le sujet. L’Australie, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Indonésie interdisent l’accès à des plateformes comme TikTok, YouTube ou Instagram aux enfants de moins de 15 ou 16 ans. Instagram et TikTok refusent pour leur part déjà les inscriptions des moins de 13 ans en Europe. Il suffit pourtant de déclarer un âge inexact pour contourner cette règle, sans aucune vérification. Les régulateurs numériques de l’Union ont d’ailleurs reproché à Meta, plus tôt cette année, de ne pas avoir écarté les utilisateurs mineurs de ses plateformes.

Devant la presse, Ursula von der Leyen a soutenu que la responsabilité doit revenir aux entreprises technologiques, non aux parents ni aux enfants. « Les réseaux sociaux ne sont pas un jouet », a-t-elle lancé. « Un constructeur automobile doit rendre ses véhicules sûrs. Nous n'attendons pas des enfants qu'ils conçoivent leur propre ceinture de sécurité, ni des parents qu'ils installent eux-mêmes un airbag. La même exigence vaut pour les géants du numérique », a-t-elle ajouté. La présidente de la Commission a critiqué le défilement infini, qu’elle juge addictif au même titre que la lecture automatique et les notifications répétées. La semaine précédant la remise du rapport, la Commission a averti Meta par le biais du règlement sur les services numériques. Sans désactivation de ces fonctionnalités, l’entreprise risque une amende. Le rapport du panel introduit un terme, réseaux sociaux+, pour les plateformes qui combinent ces trois caractéristiques.

Le panel recommande de remplacer les lignes directrices actuelles de l’article 28 du règlement sur les services numériques, aujourd’hui non contraignantes, par un code de conduite opposable. Autre volet du texte, un régime de pré-certification pour les services numériques destinés aux enfants. Les services concernés devraient démontrer leur conformité avant toute mise sur le marché. Le Comité européen des services numériques superviserait ce dispositif à travers des critères communs, des audits obligatoires et une application harmonisée entre les États membres.