Meta se défend en pointant ses mesures déjà déployées : les comptes ados, lancés il y a deux ans, permettent aux parents de bloquer Instagram la nuit et de limiter le temps d’écran à 15 minutes par jour. La Commission n’y voit pas une solution satisfaisante. Les outils de gestion du temps peuvent être désactivés en quelques secondes. Les contrôles parentaux, eux, supposent une maîtrise technique que la majorité des parents ne possèdent pas, et un investissement en temps et en énergie qui rend leur usage réel très marginal.