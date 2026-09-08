Le chef de l'exécutif espère pouvoir compter sur le soutien d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, qu'il a pu convaincre au fil des mois de la nécessité de mettre en place une « majorité numérique ». « Il devient indispensable aujourd’hui d'aller plus loin et d'harmoniser par un nouveau texte européen, une interdiction d'accès aux plateformes de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans » indique-t-il dans sa lettre.

Voulant éviter les accusations d'atteinte à la liberté d'expression, il préconise une « vérification d'âge [qui] devra reposer sur un ensemble de solutions nationales et européennes robustes et respectueuses des règles de protection de la vie privée ». Ce à quoi veut aussi s'atteler Bruxelles, qui avait ainsi lancé au printemps dernier son application de vérification d'âge, destinée au futur portefeuille d'identité numérique européen. Une application qui, à peine mise en ligne, avait été immédiatement hackée par des spécialistes, afin d'en montrer les limites. De quoi ne pas s'attendre à voir cette mesure être aussi rapidement mise en place que ne l'espère Emmanuel Macron ?