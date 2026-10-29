Chaque État membre doit notifier à la Commission ses projets de règles sur les services en ligne, pour qu’elle vérifie leur conformité au droit européen. Vienne a transmis le sien en juillet, mais la période d’examen ne s’est achevée qu’après la présentation du KIDS Act, et c’est cette date de fin qui compte pour Bruxelles, a précisé Thomas Regnier. Avec des âges et des lois qui changent d’un pays à l’autre, la réglementation deviendrait « impossible à appliquer » pour les plateformes, a-t-il ajouté. La vice-présidente exécutive Henna Virkkunen avait prévenu le gouvernement autrichien la veille.

Pour le vice-chancelier Andreas Babler, cette pause est inconcevable. Vienne « entendait protéger les enfants des dommages quotidiens causés par les entreprises de médias sociaux, et ce n’est pas quelque chose qui peut être repoussé », a-t-il réagi. L’Autriche compte faire entrer sa loi en vigueur dès la fin de ce délai d’un an.

L’Italie, la Slovénie et la Belgique attendent l’avis de Bruxelles sur leurs projets, et leurs textes risquent un report identique. La Grèce échappe en revanche au gel. Son Parlement a voté une interdiction pour les moins de 15 ans, applicable au 1er janvier 2027, et l’examen de sa loi s’est terminé avant le 17 septembre.

Interrogé par une journaliste de l’AFP sur ces enfants autrichiens libres de s’inscrire pendant un an, le porte-parole a renvoyé au DSA. Bruxelles continuera, d’après lui, à obliger les plateformes à protéger les mineurs grâce à ce règlement en vigueur, en attendant le KIDS Act. La journaliste a estimé qu’une interdiction européenne ne s’appliquerait pas avant 2028, même avec une négociation rapide, et Thomas Regnier n’a pas contesté cette échéance.