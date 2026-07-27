Jusqu’ici, déboguer un site sous Safari avec un agent IA relevait du jeu du téléphone arabe : copier une erreur, décrire le layout cassé, coller un screenshot, espérer que l’agent reconstitue correctement la situation. Avec la Technology Preview 247, Apple court-circuite ce ballet en livrant un serveur Model Context Protocol natif au navigateur. N’importe quel client MCP compatible, Claude, Codex ou autre, peut désormais se connecter directement à une fenêtre Safari et observer ce que voit l’utilisateur en temps réel. C’est le genre de brique discrète qui change concrètement le quotidien des équipes qui développent pour le web, à commencer par celles qui testent la compatibilité Safari en dernier recours, quand le bug remonte déjà du client.