Apple intègre un serveur MCP dans Safari Technology Preview 247 : les agents de code peuvent désormais inspecter le DOM, lire les logs de console et capturer des screenshots directement depuis une fenêtre Safari, sans passer par l’utilisateur.
Jusqu’ici, déboguer un site sous Safari avec un agent IA relevait du jeu du téléphone arabe : copier une erreur, décrire le layout cassé, coller un screenshot, espérer que l’agent reconstitue correctement la situation. Avec la Technology Preview 247, Apple court-circuite ce ballet en livrant un serveur Model Context Protocol natif au navigateur. N’importe quel client MCP compatible, Claude, Codex ou autre, peut désormais se connecter directement à une fenêtre Safari et observer ce que voit l’utilisateur en temps réel. C’est le genre de brique discrète qui change concrètement le quotidien des équipes qui développent pour le web, à commencer par celles qui testent la compatibilité Safari en dernier recours, quand le bug remonte déjà du client.
Un agent branché sur le runtime Safari
Le serveur expose entre 17 et 18 commandes selon Apple, couvrant l’essentiel du cycle de débogage : lecture des logs de console, inspection des requêtes réseau, capture d’écran, interaction avec le DOM (clics, scroll, saisie clavier), navigation par onglets. Concrètement, l’agent peut ouvrir une URL, exécuter du JavaScript, lire ce que le moteur WebKit a réellement rendu, puis proposer un correctif, le tout sans que le développeur ait à décrire manuellement l’état de la page. Apple résume l’intention dans son billet WebKit : donner à l'agent « la capacité de savoir comment votre code se rend réellement dans le navigateur ».
Le serveur fonctionne localement et n’effectue aucun appel réseau de son propre chef. Apple précise ne recevoir ni les contenus inspectés ni les requêtes traitées, et le serveur n’a pas accès aux données personnelles Safari comme AutoFill. Nuance importante, relevée notamment par Igorslab : une fois les données transmises à l’agent, leur traitement dépend entièrement du fournisseur de modèle choisi.
Safari est souvent débuggé en dernier
Safari représente entre 25 et 30 % des parts de marché navigateur aux États-Unis, et reste le browser par défaut sur l’ensemble du parc iOS et macOS. Pourtant, dans beaucoup d’équipes de développement web, il passe après Chrome dans les priorités de test, souvent parce que reproduire un bug spécifique à WebKit demande du temps et des allers-retours manuels. C’est précisément ce goulot que le serveur MCP vise à réduire : un agent peut désormais vérifier automatiquement la compatibilité Safari, analyser les performances ou auditer l’accessibilité sans intervention humaine à chaque étape.
La Technology Preview peut coexister avec Safari stable sur macOS et ne nécessite pas de compte développeur pour être téléchargée. Apple prévoit d’intégrer le serveur MCP à macOS 27 cet automne, en même temps que d’autres fonctions agentiques pour Safari comme le groupement automatique d’onglets. Le MCP s’inscrit par ailleurs dans un mouvement plus large : Apple Intelligence à la WWDC 2026 a dessiné une plateforme où les agents prennent progressivement en charge des tâches jusqu’ici entièrement manuelles. Le serveur MCP de Safari est, pour l’instant, le premier maillon officiel côté navigateur.
Apple ne bouleverse pas Safari d’un coup : le serveur MCP reste cantonné au périmètre du développement web, avec une activation volontaire via les options développeur. C’est précisément cette retenue qui rend le signal crédible. La vraie inconnue pour les équipes est moins technique qu’organisationnelle : à quel agent accorder l’accès à des environnements qui ne sont pas publics ? Le choix du client MCP devient, de fait, un choix de confiance autant qu’un choix d’outil.