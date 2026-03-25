Safari 26.4 livre pas moins de 44 nouvelles fonctionnalités et 191 corrections de bugs. Apple en profite pour avancer sur la réécriture profonde de son moteur WebKit.
Cette nouvelle mouture a été déployée avec accompagne iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 et visionOS 26.4. Quelques jours après la correction en urgence d'une faille WebKit, Apple revient avec une mise à jour plus classique et surtout, bien plus fournie.
Nouvelles API : ce qui change concrètement
Parmi les nouveautés concrètes, notons WebTransport. Cette technologie repose sur HTTP/3 et QUIC - des protocoles conçus pour éviter que la perte d'un paquet de données ne bloque tous les suivants. Résultat : les jeux multijoueurs en ligne, les outils de collaboration et les services de visioconférence gagnent en fluidité. Finies les latences habituelles des connexions WebSocket classiques, qui reposaient sur TCP et son blocage dit "en tête de file".
Pour les applications web en plein écran, le Keyboard Lock API apporte davantage de flexibilité. Jusqu'à présent, certains raccourcis clavier restaient réservés au navigateur. Par exemple, la touche Échap enclenchait systématiquement la sortie du plein écran. Une application peut désormais forcer le contrôle de touches précises. Un jeu peut se servir d'Échap pour son propre menu. Un outil de bureau à distance peut transmettre l'intégralité des raccourcis à la machine connectée. La fonction ne s'active qu'en contexte sécurisé (HTTPS) et le verrou se relâche automatiquement dès que l'utilisateur quitte le plein écran ou change d'onglet.
Autre retour attendu : les onglets compacts sur macOS et iPadOS. L'introduction du design Liquid Glass a eu plusieurs conséquences et ces six derniers mois, cela s'était traduit par le retrait de cette fonctionnalité. Safari peut enfin retrouver son apparence ultra minimaliste. L'option est de nouveau disponible dans les préférences de Safari, sous "Onglets > Disposition des onglets".
191 corrections et un moteur retravaillé depuis la base
Safari 26.4 introduit CSS Grid Lanes, un nouveau système de mise en page directement intégré dans le CSS. Il permet de créer des galeries modernes de type "Pinterest" avec des contenus de tailles variées et un agencement automatique en colonnes. Ce genre de rendu nécessitait jusqu'à présent du JavaScript et des bibliothèques externes comme masonry.js. En CSS natif, c'est plus rapide et moins dépendant de code additionnel.
Pour cette version, Apple a corrigé pas moins 191 bugs. Cela concerne la prise en charge des graphiques vectoriels au format SVG, les tableaux HTML, l'affichage de formules mathématiques avec MathML ou CSS Zoom permettant d'agrandir ou de réduire des éléments sans modifier la mise en page globale. Plusieurs calculs de position donnaient des résultats incorrects, notamment quand le zoom CSS et le zoom du navigateur (via ⌘+ et ⌘-) se combinaient. Ces anomalies sont maintenant corrigées.
En parallèle, Apple poursuit la réécriture de son moteur de rendu. Ce travail de fond n'est pas perceptible directement, mais il réduit les défauts d'affichage sur l'ensemble des appareils Apple (iPhone, iPad, Mac et Vision Pro). En début d'année, nous rapportions que WebKit était passé de 43% à 99% de réussite aux tests d'interopérabilité Interop 2025, avec une progression annuelle plus forte que celle de Chrome et Firefox sur l'exercice.