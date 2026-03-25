Parmi les nouveautés concrètes, notons WebTransport. Cette technologie repose sur HTTP/3 et QUIC - des protocoles conçus pour éviter que la perte d'un paquet de données ne bloque tous les suivants. Résultat : les jeux multijoueurs en ligne, les outils de collaboration et les services de visioconférence gagnent en fluidité. Finies les latences habituelles des connexions WebSocket classiques, qui reposaient sur TCP et son blocage dit "en tête de file".

Pour les applications web en plein écran, le Keyboard Lock API apporte davantage de flexibilité. Jusqu'à présent, certains raccourcis clavier restaient réservés au navigateur. Par exemple, la touche Échap enclenchait systématiquement la sortie du plein écran. Une application peut désormais forcer le contrôle de touches précises. Un jeu peut se servir d'Échap pour son propre menu. Un outil de bureau à distance peut transmettre l'intégralité des raccourcis à la machine connectée. La fonction ne s'active qu'en contexte sécurisé (HTTPS) et le verrou se relâche automatiquement dès que l'utilisateur quitte le plein écran ou change d'onglet.

Autre retour attendu : les onglets compacts sur macOS et iPadOS. L'introduction du design Liquid Glass a eu plusieurs conséquences et ces six derniers mois, cela s'était traduit par le retrait de cette fonctionnalité. Safari peut enfin retrouver son apparence ultra minimaliste. L'option est de nouveau disponible dans les préférences de Safari, sous "Onglets > Disposition des onglets".