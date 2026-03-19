On le sait, sur iOS, Apple impose WebKit et a mis en place diverses restrictions afin de décourager les développeurs d'y porter leur moteur de rendu. Quand une faille survient au sein de Webkit, il est donc urgent pour Apple de la corriger rapidement puisqu'elle concerne aussi bien Safari que Chrome ou Firefox.

Le problème se situe dans l'API Navigation, l'interface qui gère les transitions entre les pages d'un site. Un défaut dans la validation des données entrantes permettait de contourner la valeur "same-origin policy". Pour mémoire, cette règle interdit à un site d'accéder au contenu d'un autre. Sans elle, une page malveillante pourrait lire votre session active sur un service tiers, ou récupérer des informations affichées dans un autre onglet.

Pour exploiter la faille, un attaquant devait attirer sa cible sur une page frauduleuse. Celle-ci pouvait ensuite usurper l'identité d'un domaine de confiance et tenter d'exfiltrer des données normalement isolées. Apple a résolu le problème en renforçant la validation des données à l'entrée de l'API Navigation.