Parrot annonce ce lundi près de 2 millions de dollars de commandes de son micro-drone ANAFI UKR sur la plateforme d’achat de l’US Army. Le Français est aussi retenu pour la suite d’un programme de reconnaissance de l’armée américaine.
Après la Finlande, l'OTAN et un programme européen de blindés, Parrot enchaîne les bonnes nouvelles et s'ouvre les portes de l'armée américaine, avec son micro-drone très sollicité ANAFI UKR. Le fabricant parisien a annoncé, ce lundi 12 octobre 2026, avoir enregistré ses premières commandes sur l'UAS Marketplace, la plateforme d'achat lancée en mars par l'US Army. Il fait aussi partie des cinq industriels retenus pour la suite du très importantprogramme Short Range Reconnaissance, et c'est d'ailleurs le seul européen du lot.
Le micro-drone français de Parrot s’invite dans les achats de l’armée américaine
Lancée en mars 2026, l’UAS Marketplace (pour Unmanned Aircraft Systems, autrement dit les systèmes de drones) fonctionne comme une centrale d’achat en accès restreint. Des unités de l’armée, agences gouvernementales et pays alliés y comparent des drones déjà testés et validés par l’US Army, puis commandent directement celui qui convient à leur mission. C’est un vrai changement de méthode, puisqu'au lieu de passer par un programme d’acquisition centralisé, ce sont désormais les besoins du terrain et les retours de ceux qui pilotent ces drones qui orientent les achats.
On n'entre pas non plus dans cette plateforme d'achat comme dans un moulin. Car avant d'apparaître dans ce catalogue, chaque drone doit passer les procédures de qualification et de conformité de l'US Army. Dans le détail, ce sont des évaluations techniques pour vérifier qu'il tient ses promesses en vol, et un examen de cybersécurité qui juge sa résistance au piratage. Le Français Parrot a obtenu son ticket d'entrée au troisième trimestre et revendique déjà près de 2 millions de dollars de commandes d'ANAFI UKR, sans dire qui précisément a acheté. Alors c'est peut-être encore modeste pour un groupe qui a réalisé 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, mais ce nouveau canal de vente démarre sur de bonnes bases.
Pour se démarquer, Parrot mise aussi sur la vitesse, avec des délais de livraison visés d’environ deux semaines. L'entreprise hexagonale peut compter sur une production assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, un sérieux atout au moment où Washington durcit le ton face aux drones étrangers. Depuis le 3 septembre, de nombreux drones importés sur le sol américain subissent en effet une surtaxe douanière de 25 % ou de 100 %. Les fabricants chinois comme DJI sont parmi les plus exposés, tandis que les appareils sud-coréens peuvent, sous conditions, profiter d’un taux plafonné à 15 %.
Parrot revient dans la course à la reconnaissance de l’US Army
Vendre sur la marketplace, c’est une très bonne nouvelle pour Parrot, mais c'est le court terme. Avec le programme Short Range Reconnaissance (SRR), l'entreprise joue une partie plus longue, puisqu'ici, l’US Army y sélectionne, au fil d’une compétition en plusieurs étapes, les drones légers qui équiperont ses unités de niveau section, soit quelques dizaines de soldats engagés en première ligne. L’idée est de leur offrir une paire de jumelles volante, capable de recueillir du renseignement, de surveiller une zone et de reconnaître le terrain en temps réel, y compris dans des conditions plus difficiles.
Parrot a réussi la première épreuve, puisqu'à l’issue d’essais en vol menés en juin, le fabricant figure parmi les cinq retenus, aux côtés de quatre entreprises américaines. Place maintenant à l’évaluation de la maturité industrielle (Manufacturing Readiness Assessment). Après avoir vérifié que le drone remplit sa mission, l’US Army s’assure que son fabricant saura le produire en série et le déployer à grande échelle. Parrot connaît la maison. Il faisait déjà partie des industriels retenus pour le SRR en 2019, et ses ANAFI USA équipent depuis plusieurs agences fédérales et forces de l’ordre américaines.
Pour convaincre son monde, le drone ANAFI UKR peut compter sur une autonomie parmi les meilleures de sa catégorie, jusqu’à 50 minutes de vol avec sa batterie XLR, selon Parrot. Il sait suivre seul un plan de vol, et ses communications sécurisées compliquent la tâche des oreilles indiscrètes. Surtout, il peut se passer du GNSS, ces systèmes de positionnement par satellite comme le GPS, et continuer à voler quand l’ennemi brouille les ondes. Le drone, qui pèse moins d'un kilo et fut à l'origine présenté au salon du Bourget en juin 2025, a été pensé à partir des contraintes du front ukrainien, d’où son nom. « Nous sommes encouragés par la forte demande initiale », assure levice-président et directeur commercial de Parrot, Chris Roberts. Le fabricant n'a pas fini de montrer tout son potentiel.