Pour convaincre son monde, le drone ANAFI UKR peut compter sur une autonomie parmi les meilleures de sa catégorie, jusqu’à 50 minutes de vol avec sa batterie XLR, selon Parrot. Il sait suivre seul un plan de vol, et ses communications sécurisées compliquent la tâche des oreilles indiscrètes. Surtout, il peut se passer du GNSS, ces systèmes de positionnement par satellite comme le GPS, et continuer à voler quand l’ennemi brouille les ondes. Le drone, qui pèse moins d'un kilo et fut à l'origine présenté au salon du Bourget en juin 2025, a été pensé à partir des contraintes du front ukrainien, d’où son nom. « Nous sommes encouragés par la forte demande initiale », assure levice-président et directeur commercial de Parrot, Chris Roberts. Le fabricant n'a pas fini de montrer tout son potentiel.