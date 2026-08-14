La guerre commerciale américaine gagne désormais le ciel. Donald Trump a signé le 13 août une proclamation qui renchérit fortement l'entrée des drones étrangers aux États-Unis, au nom de la sécurité nationale et de la souveraineté industrielle. Les appareils de plus de 25 kg, ceux équipés d'une caméra thermique, leurs stations d'accueil et certains composants critiques seront frappés d'une surtaxe douanière de 100%. Pour les drones plus légers sans imagerie thermique, dont une grande partie des modèles grand public, le taux de la surtaxe sera de 25%.

DJI pris entre restrictions et droits de douane

La mesure ajoute une nouvelle couche aux restrictions déjà imposées aux fabricants étrangers. Depuis décembre 2025, la FCC bloque l'homologation de nouveaux modèles, sauf exemption, mais les drones déjà autorisés pouvaient encore entrer sur le marché américain. C'est précisément cette porte que les nouvelles taxes vont désormais rendre beaucoup plus coûteuse pour DJI ou Autel.

L'addition sera réglée à la frontière par les importateurs américains, qui devront soit absorber le surcoût, soit le répercuter sur leurs clients. Agriculteurs, entreprises ou services de secours pourraient donc eux aussi en faire les frais. Même les fabricants américains ne sont pas totalement protégés, puisque beaucoup restent dépendants de moteurs, de contrôleurs ou de batteries produits à l'étranger.

Le périmètre mérite toutefois d'être précisé. Contrairement à ce que certaines publications ont laissé entendre, toutes les pièces aéronautiques ne seront pas taxées à 100%. L'annexe I du document signé par le président américain vise notamment certains convertisseurs et équipements de commande destinés aux drones ainsi que les hélices, trains d'atterrissage et autres pièces des appareils de plus de 25 kg.

Pour cette dernière catégorie, les pièces destinées à des drones utilisés pour la livraison commerciale ou l'agriculture, ainsi qu'aux appareils achetés par le Pentagone, sont exclues. D'autres composants de drones répertoriées à l'annexe III seront soumis à une surtaxe de 25% à compter du 9 février 2027.