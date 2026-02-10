Les droits de douane sont l'arme préférée de Donald Trump. Mais il pourrait reculer sur certains points, afin de ne pas handicaper son propre pays.
Quel pays n'a pas été taxé de nouveaux droits de douane de la part de Donald Trump depuis son retour au pouvoir ? La réponse pourrait être compliquée à trouver tant le président américain a la main leste dans le domaine. Mais il semble qu'il sache aussi ne pas aller trop loin dans certains cas, pour le plus grand bonheur de ses géants de la tech.
Les GAFAM pourraient bénéficier d'une exemption sur les droits de douane pour les puces
Lors de l'annonce de l'accord commercial entre les États-Unis et Taïwan, on apprenait que les droits de douane généraux étaient abaissés finalement à 15%. Mais dans le domaine des semi-conducteurs, ce pourrait être encore plus bas… voire rien.
En effet, selon une information obtenue par le Financial Times, l'administration Trump réfléchirait à tout simplement exempter de droits de douane sur les puces certains de ses géants, comme Amazon, Google et Microsoft. Selon des sources du Financial Times, ces exemptions seront liés aux engagements d'investissement aux États-Unis pris par le leader mondial de la fonderie de puce, TSMC.
Trouver le bon équilibre entre réindustrialisation et course à l'IA
L'idée ici est de ne pas handicaper indûment ces géants de la tech, qui sont aujourd'hui pris dans une frénésie de création de data centers, dans le cadre de la course à l'IA. Dans cette idée, imposer des droits de douane sur un composant aussi essentiel que les puces pourrait être comparable à se tirer une balle dans le pied pour Washington, face à son concurrent chinois.
Reste que ces exemptions sont tout de même conditionnées à l'ampleur des investissements que TSMC effectuera aux États-Unis, la volonté de réindustrialisation restant tout de même extrêmement forte au sein du pouvoir exécutif. « Nous allons surveiller de près ce qui se passera après cette annonce afin de nous assurer que l'intégrité de ce que nous essayons d'accomplir avec les droits de douane et les remises n'est pas compromise et que cela ne se transforme pas en cadeau pour TSMC » a ainsi indiqué un responsable interrogé.