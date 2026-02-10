L'idée ici est de ne pas handicaper indûment ces géants de la tech, qui sont aujourd'hui pris dans une frénésie de création de data centers, dans le cadre de la course à l'IA. Dans cette idée, imposer des droits de douane sur un composant aussi essentiel que les puces pourrait être comparable à se tirer une balle dans le pied pour Washington, face à son concurrent chinois.

Reste que ces exemptions sont tout de même conditionnées à l'ampleur des investissements que TSMC effectuera aux États-Unis, la volonté de réindustrialisation restant tout de même extrêmement forte au sein du pouvoir exécutif. « Nous allons surveiller de près ce qui se passera après cette annonce afin de nous assurer que l'intégrité de ce que nous essayons d'accomplir avec les droits de douane et les remises n'est pas compromise et que cela ne se transforme pas en cadeau pour TSMC » a ainsi indiqué un responsable interrogé.