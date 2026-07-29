Une porte de sortie existe, mais elle est étroite. Les fabricants peuvent solliciter une dérogation conditionnelle : le Département de la Guerre statue sur les robots, le Département de la Sécurité intérieure sur les onduleurs. Chaque demande doit inclure un plan de relocalisation de la production aux États-Unis. La FCC a par ailleurs indiqué qu’elle devrait exempter rapidement de nombreux fournisseurs non chinois, comme elle l’avait fait pour les drones et les routeurs étrangers. Boston Dynamics, dont les robots sont fabriqués sur le sol américain malgré une maison mère sud-coréenne, échappe d’emblée à la restriction. Tesla, qui ambitionne de produire son robot Optimus en grande série, est potentiellement le bénéficiaire le plus visible de ce rééquilibrage, même si aucune ligne de production à grande échelle n’est encore documentée. La mécanique reste celle que Washington a déjà rodée avec les routeurs Wi-Fi étrangers : interdire à la frontière est rapide, reconstruire une filière domestique l’est beaucoup moins.