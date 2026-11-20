La DGA a commandé 50 000 obus de 155 mm à KNDS pour l'armée de Terre. En parallèle, l'usine de La Chapelle-Saint-Ursin, dans le Cher, va être transformée pour pouvoir produire 150 000 obus par an d'ici 2029.
L'obus de 155 mm, munition phare de l'artillerie, très sollicitée par les guerres de haute intensité, va bientôt sortir en bien plus grand nombre de l'usine KNDS de La Chapelle-Saint-Ursin, dans le Cher. Le 12 novembre, la Direction générale de l'armement (DGA) y a lancé une montée en puissance industrielle, assortie d'une commande de 50 000 projectiles, que l'État et l'industriel ont dévoilée ce vendredi 20 novembre. De nouveaux ateliers sont promis, avec plus de 150 recrutements et une cadence qui devrait changer d'échelle.
Des obus de 155 mm pour étoffer les stocks de l'armée de Terre française
Il sera inutile de guetter ces 50 000 obus dans les casernes pour Noël. Leur livraison est prévue en 2029 et 2030, et ils viendront étoffer les stocks de l'armée de Terre. La commande revient à KNDS France Ammo, la branche munitions du groupe franco-allemand né de l'alliance entre Nexter et Krauss-Maffei Wegmann. Pour l'industriel, c'est une bonne nouvelle, avec davantage de visibilité sur son plan de charge, un luxe quand on investit et qu'on embauche.
Alors pourquoi un tel volume ? Parce que l'artillerie dévore les munitions à un rythme que l'Europe n'avait pas prévu, avant que la guerre en Ukraine ne vienne le lui rappeler en 2022. Le 155 mm, qui désigne le diamètre de l'obus, est le calibre standard de l'artillerie de l'OTAN. C'est aussi celui du CAESAR, le canon automoteur français que KNDS a vendu à plus de 800 exemplaires dans 15 pays.
La commande, elle, entre dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire, mais ni la DGA ni KNDS n'ont avancé de montant. Pour l'État, c'était presque un impératif, car il important de muscler une filière munitionnaire nationale capable de tenir la distance. Du côté de KNDS, dont le carnet de commandes atteignait 33,1 milliards d'euros en 2025, on regarde aussi au-delà des frontières. La commande doit consolider la filière munitionnaire européenne, et les capacités supplémentaires profiter aux partenaires et alliés de la France.
Une usine d’obus de 155 mm qui se transforme et recrute
Pour bien se rendre compte de l'ampleur du changement, il faut regarder la capacité de production de l'usine, c'est-à-dire le nombre maximal d'obus qu'elle peut fabriquer en un an. En 2022, le site de La Chapelle-Saint-Ursin pouvait en sortir 30 000. Ce chiffre a déjà doublé pour atteindre les 60 000, et la DGA veut le porter progressivement à 150 000 d'ici 2029, soit cinq fois le niveau de 2022. L'autre progrès mis en avant par la DGA est que depuis 2022, les délais de fabrication ont été raccourcis de 40 %. Autrement dit, les obus sortent plus vite des chaînes.
Pour tenir la cadence, l'usine va accueillir une nouvelle unité de coulée d'explosifs, l'étape où la charge est versée dans le corps de l'obus. Elle aura aussi deux unités d'usinage et de ceinturage gros calibre, qui façonnent le corps métallique et posent la ceinture permettant au projectile de prendre les rayures du canon. L'État et KNDS se partagent la note moitié-moitié, sans chiffre officiel là non plus.
Classé projet d'intérêt national majeur, le chantier figure parmi les 150 grands projets industriels recensés à ce titre en France. Il a aussi des conséquences très concrètes sur l'emploi, puisque le site recrute plus de 150 profils en production et en ingénierie système, qui viendront grossir les rangs des 500 salariés déjà en poste. Dans le Cher, la souveraineté se fabrique aussi sur une chaîne de production.