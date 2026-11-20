Pour bien se rendre compte de l'ampleur du changement, il faut regarder la capacité de production de l'usine, c'est-à-dire le nombre maximal d'obus qu'elle peut fabriquer en un an. En 2022, le site de La Chapelle-Saint-Ursin pouvait en sortir 30 000. Ce chiffre a déjà doublé pour atteindre les 60 000, et la DGA veut le porter progressivement à 150 000 d'ici 2029, soit cinq fois le niveau de 2022. L'autre progrès mis en avant par la DGA est que depuis 2022, les délais de fabrication ont été raccourcis de 40 %. Autrement dit, les obus sortent plus vite des chaînes.