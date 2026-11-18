Le robot terrestre a en tout cas pu se faire les roues lors de DOUMENC26, mené par le Commandement de l'appui et de la logistique de théâtre (CALT). Créée en 2024 pour soutenir cette fameuse division, cette structure chapeaute trois brigades, consacrées à la logistique, à la maintenance et au génie. Concrètement, l'exercice déploie de vraies troupes pour vérifier, selon des documents de l'Assemblée nationale, que l'armée de Terre sait soutenir ses forces dans un conflit de haute intensité, autrement dit les ravitailler, réparer leurs matériels et leur ouvrir la route au cœur d'une guerre majeure. Et ce soutien doit tenir même sous la menace adverse. Le CALT a donc profité de DOUMENC26 pour mettre à l'épreuve ses innovations, qu'elles touchent à l'organisation, comme la dispersion des unités, ou à la technique, avec les robots et l'impression 3D polymère et métal. Les industriels sont associés à la démarche, afin d'adapter plus vite leurs produits aux réalités du terrain.