En plein exercice DOUMENC, l'armée de Terre vient de mettre à l'épreuve un robot terrestre conçu en un an seulement. Il a pour mission de transporter du matériel, épauler la maintenance et limiter l'exposition des soldats au danger.
Le robot terrestre testé par l'armée de Terre lors de l'exercice DOUMENC, qui avait lieu du 7 au 11 novembre 2026, a été confié à la Brigade de maintenance, pour une première expérimentation présentée par la Section technique de l'armée de Terre (STAT). Conçu pour porter du matériel et appuyer la maintenance, l'engin sera prochainement rejoint par deux autres robots. Son emploi progressera par étapes, du pilotage à la manette jusqu'à l'autonomie, selon les capacités prévues par l'offre de KNDS FORVIA, son fabricant.
Un robot terrestre pour délester les combattants de l'armée de Terre
Toute la logique du projet consiste à charger la machine plutôt que le soldat. Selon la Section technique de l'armée de Terre (STAT), qui a présenté l'expérimentation, le robot doit transporter du matériel et faciliter les opérations de maintenance. Les mécaniciens ne seront pas les seuls servis d'ailleurs, car ces engins ont vocation à appuyer l'ensemble des combattants et des unités. Les photos, créditées au CALT, montrent un châssis à quatre roues frappé du logo KNDS, un plateau grillagé pour le chargement et un petit mât surmonté de capteurs.
Les militaires en attendent trois bénéfices de ce robot. Le plus vital, réduire l'exposition des soldats aux risques et aux tirs adverses, car mieux vaut exposer une machine qu'un homme. Le deuxième parlera à quiconque a déjà crapahuté avec un sac trop lourd, à l'école, en rando ou au boulot, c'est alléger le paquetage individuel. Et le troisième consiste à faire entrer la robotique dans les mœurs des unités, y compris dans ses usages les plus élémentaires.
Encore une fois, l'armée a su faire preuve de rapidité. L'armement est d'ordinaire le royaume des programmes au long cours, et pourtant ces robots ont émergé en un an. La STAT salue ici la patte de la démarche « Division de combat », qui fait écho à l'objectif fixé à l'armée de Terre, qui est de pouvoir projeter dès 2027, en trente jours, une division de 27 000 hommes et 10 000 engins. Pour tenir ce rythme, la méthode mise sur une boucle courte, où le besoin exprimé passe vite au développement, puis à l'expérimentation. L'armée de Terre revendique cette agilité, en partenariat avec la Direction générale de l'armement, et la Brigade logistique.
De la manette à l'autonomie, un robot qui fait ses classes
L'utilisation de ce robot montera en puissance progressivement. D'abord, il servira à la téléopération directe. En gros, ici, un opérateur le suit et le pilote à vue, manette en main, à la manière d'une voiture radiocommandée. Ensuite, arrivera la téléopération déportée, avec un kit de robotisation qui permet de le guider à distance, grâce au retour vidéo d'une caméra. Le troisième et dernier niveau de développement, c'est l'autonomie, dont l'étendue dépendra des capacités définies dans l'offre de KNDS FORVIA.
Le robot terrestre a en tout cas pu se faire les roues lors de DOUMENC26, mené par le Commandement de l'appui et de la logistique de théâtre (CALT). Créée en 2024 pour soutenir cette fameuse division, cette structure chapeaute trois brigades, consacrées à la logistique, à la maintenance et au génie. Concrètement, l'exercice déploie de vraies troupes pour vérifier, selon des documents de l'Assemblée nationale, que l'armée de Terre sait soutenir ses forces dans un conflit de haute intensité, autrement dit les ravitailler, réparer leurs matériels et leur ouvrir la route au cœur d'une guerre majeure. Et ce soutien doit tenir même sous la menace adverse. Le CALT a donc profité de DOUMENC26 pour mettre à l'épreuve ses innovations, qu'elles touchent à l'organisation, comme la dispersion des unités, ou à la technique, avec les robots et l'impression 3D polymère et métal. Les industriels sont associés à la démarche, afin d'adapter plus vite leurs produits aux réalités du terrain.
Mais pour l'heure, il s'agit d'évaluer. Les unités doivent logiquement apprivoiser ces engins, mesurer leur apport réel et préparer leur intégration dans leurs habitudes de travail. Le cap est mis sur une robotique terrestre accessible à tous les combattants, au service de leur protection, de leur mobilité et de leur efficacité. Le nom de l'exercice faisait à Verdun où, en 1916, le capitaine Doumenc lançait les premiers transports motorisés sur la Voie sacrée. Cent dix ans plus tard, la logistique militaire commence à envisager de lâcher, peu à peu, le volant.