Faire voyager 45 tonnes, c'était l'autre grand défi. L'EBMZ voyage pour cela sur une remorque extra-surbaissée, dont le plateau est très proche du sol, et déboîtable, c'est-à-dire que son avant se détache pour laisser l'engin monter à bord. Elle roule aussi bien sur route que sur chemin, permet de déployer l'EBMZ à l'échelle européenne et a été pensée pour être utilisée facilement avec la charrue. Après 19 mois de développement, place aux essais donc. Ils réunissent le groupement MOB-AGESTER (mobilité et agencement de l'espace terrestre) de la STAT, qui évalue les nouveaux matériels, la Direction générale de l'armement (DGA), qui pilote les programmes d'armement, et la SIMMT, chargée de leur entretien. Ensemble, ils poursuivent les expérimentations et comptent sur les retours d'expérience des régiments du génie, autrement dit les remarques des sapeurs qui prennent l'engin en main, pour le faire évoluer pas à pas. Le post de la STAT mentionne le 13e et le 19e régiment du génie, ainsi que la Brigade du génie.