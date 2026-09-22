Le Jaguar appartient à la catégorie des véhicules de cavalerie médiane, des blindés à roues, plus légers et agiles que les chars lourds, capables de se déplacer assez vite sur le terrain. Sa mission est de s'approcher au plus près des lignes ennemies pour observer et récolter du renseignement, sans jamais se faire repérer, même en zone urbaine ou en montagne. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Sous ses airs de gros jouet à roues, on retrouve une vraie bête de guerre. Le Jaguar R3 pèse 25 tonnes, il est doté de six roues motrices, et d'un canon de 40 mm chargé de munitions télescopées, une technologie qui permet de stocker plus de munitions dans un espace réduit. À cela s'ajoute un tourelleau téléopéré, piloté à distance depuis l'intérieur du véhicule et équipé d'une mitrailleuse de 7,62 mm pour se défendre à courte portée, ainsi que des caméras longue portée pour voir loin, de jour comme de nuit.