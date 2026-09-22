Les premiers exemplaires du Jaguar R3, nouveau blindé de l'armée de Terre avec des capacités de moyenne portée, ont été livrés, à peine quelques mois après avoir été adoubés par la Direction générale de l'armement.
Lundi 21 septembre, la Direction générale de l'armement (DGA) l'a confirmé : le Jaguar R3, nouveau blindé de l'armée de Terre, est officiellement prêt au combat. Les premiers appareils livrés cet été ponctuent plusieurs mois d'essais menés sur les terrains militaires de Bourges et d'Angers, où le véhicule a dû faire ses preuves. Ce ne sont pas moins de vingt-et-un exemplaires qui ont en effet rejoint les forces pendant la saison estivale, une première étape avant l'arrivée du missile moyenne portée, qui doit encore renforcer sa puissance de feu. Une montée en puissance qui ne concerne pas que les véhicules neufs d'ailleurs, puisque toute la flotte de Jaguar déjà déployée va, elle aussi, progressivement basculer vers ce nouveau standard.
Le Jaguar R3, le blindé français taillé pour le combat moderne
Le 8 avril dernier, la Direction générale de l'armement et l'armée de Terre ont donné leur feu vert à la version R3 du Jaguar, au terme d'un processus de qualification qui avait validé le fait que l'équipement militaire répond à toutes les exigences fixées avant d'être engagé en opération. Pour marquer le coup, un terme un peu martial a été employé, puisque le véhicule a été déclaré « bonne de guerre », une façon d'affirmer qu'il est fin prêt à partir au combat, avec des équipages parfaitement formés et un matériel au meilleur niveau. Son emploi effectif a été officiellement autorisé le 20 juillet.
Le Jaguar appartient à la catégorie des véhicules de cavalerie médiane, des blindés à roues, plus légers et agiles que les chars lourds, capables de se déplacer assez vite sur le terrain. Sa mission est de s'approcher au plus près des lignes ennemies pour observer et récolter du renseignement, sans jamais se faire repérer, même en zone urbaine ou en montagne. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Sous ses airs de gros jouet à roues, on retrouve une vraie bête de guerre. Le Jaguar R3 pèse 25 tonnes, il est doté de six roues motrices, et d'un canon de 40 mm chargé de munitions télescopées, une technologie qui permet de stocker plus de munitions dans un espace réduit. À cela s'ajoute un tourelleau téléopéré, piloté à distance depuis l'intérieur du véhicule et équipé d'une mitrailleuse de 7,62 mm pour se défendre à courte portée, ainsi que des caméras longue portée pour voir loin, de jour comme de nuit.
Le Jaguar est aussi des plus costauds. Son blindage est conçu pour résister aux mines et aux engins explosifs improvisés, les bombes artisanales redoutées sur le terrain. Son secret ? Une architecture dite en « cellule de survie ». Dans le détail, la coque du véhicule est pensée comme une carapace renforcée qui absorbe le souffle d'une explosion et protège l'équipage à l'intérieur, même en cas de choc violent. Un vrai bunker roulant donc, mobile et discret, qui a vocation à remplacer plusieurs véhicules aujourd'hui vieillissants dans l'armée française, comme les chars légers AMX10RC et ERC-90 Sagaie, ainsi que les VAB équipés du missile Hot, un système de tir plus ancien.
Vers l'intégration du missile moyenne portée
C'est sans doute la grande promesse du R3, on veut bien sûr parler de l'arrivée à venir du missile moyenne portée (MMP), une arme guidée capable de frapper avec précision des cibles jugées prioritaires, par exemple un blindé ennemi, jusqu'à quatre kilomètres de distance. L'intérêt est avant tout tactique ici, car plutôt que de s'engager dans un duel au canon face à un char ennemi, où les deux véhicules doivent s'approcher à faible distance pour espérer se toucher, le Jaguar pourra frapper de plus loin, en restant hors de portée de riposte. Une manière de gagner en efficacité tout en réduisant fortement les risques pour l'équipage.
Sur le terrain, le Jaguar n'est jamais seul. Il fait partie du programme Scorpion, un vaste plan de modernisation de l'armée de Terre qui vise à faire communiquer entre eux différents types de véhicules, aux côtés du Serval, un blindé de transport de troupes, et du Griffon, destiné au combat et au soutien logistique. Le lien entre ces trois engins, c'est le système SICS, une sorte de réseau interne qui permet à chaque équipage de voir en temps réel où se trouvent les autres véhicules, les menaces repérées et l'évolution de la situation sur le champ de bataille.
Sa fabrication mobilise d'ailleurs tout un écosystème industriel français, où chaque entreprise apporte son savoir-faire. KNDS France, Thales et Arquus pilotent le développement du véhicule en se partageant conjointement la responsabilité du projet, un montage industriel dit de co-traitance solidaire. L'assemblage final a lieu à Roanne, tandis que Safran fournit l'optronique, les caméras et systèmes de vision qui permettent à l'équipage d'observer le terrain. CTA International conçoit de son côté le canon, et MBDA, en tant que spécialiste maison, le missile moyenne portée. Quant aux véhicules déjà en service, ils seront eux aussi progressivement modernisés vers ce nouveau standard, avec un objectif fixé à fin 2027.