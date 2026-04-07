L'enseignement le plus précieux de cet exercice, c'est peut-être l'endurance. Savoir progresser sur une surface glacée sans tomber, manœuvrer un blindé dans la neige, ajuster chaque déplacement à un terrain capricieux et hostile sont autant de réflexes qui ne s'apprennent pas dans un manuel, mais sur le terrain. Pour le 2e REI, ce déploiement dans le grand Nord lui permet de tendre vers une capacité que peu d'armées maîtrisent vraiment : combattre efficacement dans le froid extrême.