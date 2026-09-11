Sur le papier, le système est impressionnant. On parle d'une roquette guidée pouvant culminer à des vitesses proches de Mach 5, suivant une trajectoire quasi-balistique (elle grimpe très haut avant de redescendre piquer sur sa cible) pour frapper avec une charge de 100 kg à 150 kilomètres de distance. Sa propulsion est signée Roxel, une filiale de MBDA, tandis que Safran lui offre un système de guidage hérité du HAMMER, l'AASM version française, conçu pour garder le cap même quand les signaux GNSS (un système de positionnement par satellites) sont brouillés. Le tout est embarqué sur un camion Scania 8x8, dont chaque pod peut loger huit roquettes prêtes à partir.