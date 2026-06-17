Arianespace et Thales étaient aussi en piste, mais ce sont MBDA et Thales qui sont entrées en négociations exclusives avec l'armée française pour fournir Thundart, le futur successeur du lance-roquettes unitaire de 150 km de portée.
Quelques semaines seulement après les tirs de démonstration organisés par la Direction générale de l'armement (DGA) pour opposer Thundart au FLP-T 150 d'ArianeGroup et Thales, c'est la solution du duo français MBDA-Safran qui a décroché le gros lot. La DGA a effectivement lancé des négociations exclusives avec le tandem industriel pour remplacer les neuf lance-roquettes unitaire LRU vieillissants de l'armée de Terre. L'entrée en service de Thundart est prévue pour 2030.
Thundart a remporté la course au futur lance-roquettes français
Depuis plusieurs mois, deux consortiums 100 % français se disputaient l'un des contrats les plus scrutés de la défense hexagonale. D'un côté, Thundart, porté par MBDA et Safran. De l'autre, le FLP-T 150, d'ArianeGroup et Thales. La DGA avait convoqué les deux concurrents sur le terrain de tir le mois dernier. Résultat des courses, c'est Thundart qui a remporté la mise.
Mardi 16 juin, l'entrée en négociations exclusives avec la DGA a été officialisée. Une étape qui consacre Thundart comme le successeur quasi certain des LRU, dont les neuf exemplaires plafonnent à 70 km de portée et arrivent en bout de course. Le calendrier presse, et l'armée de Terre ne peut pas se permettre de rester sans solution.
Sur le plan technique, Thundart impressionne. Sa roquette est propulsée par Roxel, filiale de MBDA spécialisée dans la propulsion de missiles, une garantie supplémentaire de maîtrise sur ce maillon critique. Elle atteint 150 km de portée, avec une précision extrême dans les derniers instants du vol. Mais ce qui distingue vraiment le système du duo MBDA-Safran, c'est sa capacité à frapper juste même quand le GPS est brouillé ou coupé, une situation de plus en plus courante dans les conflits modernes, où perturber les signaux satellites de l'adversaire est presque devenu un réflexe tactique.
Une coentreprise, des emplois et une ambition à l'export pour Thundart
Au-delà du contrat militaire, que nous chiffrions en mars à 600 millions d'euros pour une première commande d'au moins 13 lanceurs d'ici 2030, MBDA et Safran pensent déjà à l'après. Les deux partenaires annoncent en effet la création d'une coentreprise à parts égales, pour piloter ensemble les développements futurs, qu'il s'agisse de la montée en portée, des nouveaux environnements opérationnels, ou de l'enrichissement continu du système.
Évidemment, cette décision va créer une dynamique industrielle qui se traduira par la création de postes sur plusieurs sites français. Du côté de Safran, ce sont les villes de Montluçon, Éragny et Fougères Montluçon qui seront concernées ; tandis que chez MBDA, les recrutements toucheront Bourges, Le Plessis-Robinson, Saint-Médard-en-Jalles et Selles-Saint-Denis. Sept villes, donc, et deux industriels pour un seul projet. Thundart ne sera pas assemblé dans une seule grande usine centralisée, mais construit en réseau, en mobilisant des savoir-faire répartis aux quatre coins du territoire français.
Ce lance-roquettes unitaire pourra-t-il être vendu à l'étranger et rapporter de l'argent à la France ? L'expert est clairement l'un des objectifs assumés de nos armées. La conception modulaire du système fait que son intégration dans différents écosystèmes de commandement peut être facilitée. Plusieurs pays alliés ont déjà exprimé des besoins similaires. La France ne se contente ainsi pas de renouveler une capacité vieillissante. Elle entend bien positionner Thundart comme une référence sur le marché international de l'artillerie longue portée.