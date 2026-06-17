Sur le plan technique, Thundart impressionne. Sa roquette est propulsée par Roxel, filiale de MBDA spécialisée dans la propulsion de missiles, une garantie supplémentaire de maîtrise sur ce maillon critique. Elle atteint 150 km de portée, avec une précision extrême dans les derniers instants du vol. Mais ce qui distingue vraiment le système du duo MBDA-Safran, c'est sa capacité à frapper juste même quand le GPS est brouillé ou coupé, une situation de plus en plus courante dans les conflits modernes, où perturber les signaux satellites de l'adversaire est presque devenu un réflexe tactique.