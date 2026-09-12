Parmi les éléments modernisés qui équiperont la prochaine version du Rafale, commençons par le radar. Thales planche sur le RBE2-XG, l'évolution du radar RBE2 AESA déjà utilisé sur le Rafale, un système qui « scanne » électroniquement le ciel sans pièce mobile, un gage de rapidité et de fiabilité. Après une décennie d'utilisation par les forces françaises, cette nouvelle version promet une portée de détection plus importante et une meilleure capacité à repérer les cibles furtives, comme les avions ou missiles conçus pour être quasiment invisibles aux radars classiques. Son intelligence artificielle embarquée doit aussi lui permettre de communiquer automatiquement avec les radars d'autres appareils en vol, sans que les pilotes n'aient à intervenir, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le combat collaboratif. Comme autre atout, on peut évoquer une meilleure résistance aux cyberattaques, une menace de plus en plus prise au sérieux sur ce type de systèmes connectés.