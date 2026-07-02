Tout ce travail de fond profite à un avion qui n'a jamais chômé. Le Mirage 2000D a volé au-dessus de l'Afghanistan, du Sahel, du Kosovo ou de la Libye. Il enchaîne les théâtres d'opérations depuis plus de trente ans désormais. Pour les afficionados, l'appareil est piloté par un équipage de deux (un pilote et un navigateur, chargé notamment de guider les armements), il est propulsé par un unique réacteur SNECMA M53P2 et peut se ravitailler en vol pour prolonger ses missions. Au décollage, il peut peser jusqu'à 16,5 tonnes, armement compris, et grimper à Mach 1,4, soit environ 1 700 km/h. Grâce à son architecture électronique enfin ouverte, il pourra plus facilement accueillir de nouveaux équipements à l'avenir, et continuer de voler aux côtés du Rafale même après 2030.