La direction générale de l'armement a livré, il y a quelques jours, le cinquantième et dernier Mirage 2000D rénové à mi-vie à l'armée de l'Air et de l'Espace, qui prolonge la carrière de l'avion français au-delà de 2030.
Le Mirage 2000D, l'emblématique chasseur-bombardier de l'armée de l'Air et de l'Espace, débute un nouveau chapitre. La direction générale de l'armement (DGA) a livré le tout dernier exemplaire de sa flotte à avoir subi une rénovation à mi-vie, a-t-on appris le 1er juillet 2026, un chantier lancé dès 2015 pour permettre à l'avion de continuer à voler bien après 2030. Au total, cinquante appareils opérationnels et deux avions d'essais ont ainsi reçu un nouveau canon, de nouveaux missiles et une électronique remise à niveau. On vous explique tout.
La DGA boucle la rénovation à mi-vie du célèbre Mirage 2000D
Le 16 juin, la direction générale de l'armement a officiellement remis à l'armée de l'Air et de l'Espace le cinquantième et dernier Mirage 2000D rénové à mi-vie, une étape symbolique pour ce programme démarré il y a plus de dix ans. C'est Dassault Aviation qui a d'abord mis au point la méthode de rénovation, en modernisant les deux premiers appareils, avant que le service industriel de l'aéronautique (SIAé) ne prenne le relais pour l'appliquer, en série, aux cinquante avions suivants.
Au total, cinquante Mirage 2000D de combat ont ainsi été modernisés, auxquels s'ajoutent deux exemplaires réservés aux essais en vol, qui sont des avions qui servent à tester et valider chaque nouvel équipement avant qu'il ne soit déployé sur le reste de la flotte. Mais gagner quelques années de service ne suffisait pas : il fallait aussi adapter cet avion conçu dans les années 1990 aux menaces actuelles, comme la guerre électronique, les drones, la précision accrue, pour qu'il reste pleinement efficace bien après 2030.
En 2013, le Livre blanc sur la défense avait fixé à 225 le nombre d'avions de chasse dont la France doit disposer. En attendant que le Rafale prenne pleinement le relais, le Mirage 2000D doit continuer à tenir sa place dans ce total. Pour éviter d'immobiliser trop longtemps les avions, l'AIA de Clermont-Ferrand, l'atelier militaire chargé de leur entretien, a su combiner ces travaux de rénovation avec la maintenance courante. On a donc ici une flotte homogène, aujourd'hui pilotée par la 3e escadre de chasse, basée à Nancy-Ochey.
Ce qui change vraiment à bord du Mirage 2000D
Cette rénovation renforce surtout les capacités air-sol de l'avion. Le Mirage 2000D, qui était jusqu'ici dépourvu de canon intégré, a reçu un pod canon de 30 mm accroché sous le fuselage, associé à un viseur plus précis, pour mitrailler des cibles au sol en soutien direct des troupes au combat. Cette nouvelle arme complète un arsenal déjà garni de bombes guidées par laser ou GPS, du missile de croisière SCALP à longue portée, et des pods comme le Damocles, qui désignent avec précision une cible au laser. L'avion garde par ailleurs sa mission de renseignement grâce à sa nacelle ASTAC, une sorte d'oreille électronique qui capte, en toute discrétion, les émissions radio et radar de l'adversaire.
Concernant l'autoprotection, les Mica IR remplacent les vieillissants Magic II, des missiles air-air à guidage infrarouge, qui appartiennent à la même famille de missiles Mica que la France continue de faire évoluer, et qui permettent au Mirage 2000D de mieux se défendre en cas d'attaque aérienne.
Mais la vraie révolution est ailleurs. Oui, pour la première fois, les ingénieurs ont ouvert le cœur électronique de l'avion pour y greffer un module capable de traiter davantage de données et de mieux les faire circuler entre les systèmes de bord, un peu comme un cerveau auxiliaire ajouté à un ordinateur vieillissant. Fait notable, certains de ces logiciels ont été développés en interne par l'armée de l'air elle-même. Les simulateurs et outils de préparation de mission ont eux aussi été mis à jour, pour que les équipages s'entraînent sur des systèmes identiques à ceux embarqués.
Tout ce travail de fond profite à un avion qui n'a jamais chômé. Le Mirage 2000D a volé au-dessus de l'Afghanistan, du Sahel, du Kosovo ou de la Libye. Il enchaîne les théâtres d'opérations depuis plus de trente ans désormais. Pour les afficionados, l'appareil est piloté par un équipage de deux (un pilote et un navigateur, chargé notamment de guider les armements), il est propulsé par un unique réacteur SNECMA M53P2 et peut se ravitailler en vol pour prolonger ses missions. Au décollage, il peut peser jusqu'à 16,5 tonnes, armement compris, et grimper à Mach 1,4, soit environ 1 700 km/h. Grâce à son architecture électronique enfin ouverte, il pourra plus facilement accueillir de nouveaux équipements à l'avenir, et continuer de voler aux côtés du Rafale même après 2030.