Sur le papier, le Caracal affiche déjà de belles performances, avec deux moteurs et une masse de 11 tonnes au décollage, en étant capable d'atteindre les 324 km/h en vitesse de pointe, 267 km/h en croisière, en plus d'embarquer jusqu'à 28 passagers, avec un plafond maximal de 6 000 mètres. Mais sa vraie signature, c'est sa perche de ravitaillement en vol qui, reliée à un A400M ou un KC-130J en moins de sept minutes, double son autonomie, la portant à 10 heures.