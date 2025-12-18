Airbus vient d'enregistrer une commande de 100 hélicoptères, la plus grande jamais passée par la DGAM, la direction générale de l'armement espagnole. Pour l'avionneur européen, il s'agit d'une excellente nouvelle, une de plus.
Rarement une commande d'hélicoptères n'aura été aussi spectaculaire. Le ministère espagnol de la Défense a officialisé jeudi l'achat de 100 appareils Airbus, concrétisant enfin le Plan National des Hélicoptères évoqué sur place en mai dernier. Quatre modèles différents vont rejoindre les rangs des trois branches armées ibériques, du compact H135 au robuste NH90. Le pays espère muscler ses capacités opérationnelles, et transformer Albacete en pôle européen de l'hélicoptère.
L'arsenal aérien espagnol se modernise avec quatre modèles Airbus
La commande passée auprès d'Airbus, de 100 appareils au total, profitera à plusieurs composantes de l'armée espagnole. Les 13 hélicoptères H135 seront répartis entre l'armée de l'Air et de l'Espace (12) et la Marine (1). Ces hélicoptères légers serviront à entraîner les futurs pilotes militaires, à réaliser des missions d'observation aérienne et à fournir un appui logistique rapide. Un choix logique pour démarrer.
Le gros morceau revient à l'armée de Terre, qui accueillera 50 H145M flambant neufs. Ces appareils très polyvalents disposeront du système d'armes HForce pour épauler les hélicoptères Tiger lors des missions d'attaque. Leur rôle sera un peu de tout faire ou presque, à savoir former les pilotes, intervenir lors de catastrophes, mener des attaques légères et assurer le soutien logistique. Les forces aéromobiles gagnent en flexibilité.
Six H175M de grande taille rejoindront l'armée de l'Air et de l'Espace. Leur mission sera de transporter les autorités gouvernementales lors de déplacements officiels, en remplacement des vieux hélicoptères de l'Aile 48. Enfin, 31 NH90 se répartiront entre les trois corps d'armée : 13 pour l'armée de Terre, 12 pour l'armée de l'Air, 6 pour la Marine. Avec pour objectif le transport tactique de troupes et opérations spéciales.
Airbus investit massivement dans ses capacités industrielles espagnoles
Au-delà des enjeux militaires, c'est tout un écosystème industriel qui se met en branle. Airbus Helicopters table sur plus de 300 créations d'emplois directs hautement qualifiés d'ici trois ans. Le site d'Albacete, à près de 250 kilomètres de Madrid, va connaître une métamorphose avec l'arrivée d'un centre de militarisation d'hélicoptères dernier cri et d'un centre de formation international dédié aux pilotes et techniciens du H145M, qui viendra s'ajouter aux installations existantes pour le Tiger.
Mais Airbus voit encore plus loin. L'avionneur veut faire d'Albacete un véritable centre d'excellence numérique. Un Campus Digital sort de terre en partenariat avec l'université locale et le Parc Scientifique de Castille-La Manche, spécialisé dans les outils numériques et la cybersécurité pour l'ensemble des activités d'Airbus Helicopters. Les domaines du logiciel embarqué, de la connectivité et de l'ingénierie de support seront également dopés sur place.
Du côté des réactions, les satisfactions sont unanimes. María Amparo Valcarce García, secrétaire d'État à la Défense, souligne que cette commande dote les forces armées d'« hélicoptères de dernière génération essentiels à leurs opérations ». Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters, évoque un « changement qualitatif » pour l'armée espagnole. L'Espagne combine ainsi ses ambitions militaires au développement économique local. Une stratégie gagnant-gagnant.