Six H175M de grande taille rejoindront l'armée de l'Air et de l'Espace. Leur mission sera de transporter les autorités gouvernementales lors de déplacements officiels, en remplacement des vieux hélicoptères de l'Aile 48. Enfin, 31 NH90 se répartiront entre les trois corps d'armée : 13 pour l'armée de Terre, 12 pour l'armée de l'Air, 6 pour la Marine. Avec pour objectif le transport tactique de troupes et opérations spéciales.