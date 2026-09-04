Pour faciliter les choses et faire émerger les opportunités, il y a une certaine proximité entre les soldats et les ingénieurs. On peut citer l'exemple de l'Institut Saint-Louis, un centre de recherche franco-allemand spécialisé dans l'armement, et des étudiants de l'école d'ingénieurs ENSTA Bretagne, qui planchent déjà sur de vrais problèmes techniques soumis directement par les pôles. Un an après le lancement, l'heure est donc au premier bilan, il est jugé positif. Le colonel Bignon assure que « la démarche de rupture a été validée par les faits », un succès qui intrigue même plusieurs armées étrangères, intéressées par cette façon de décentraliser l'innovation. Dans le calendrier, deux dates permettront de vérifier tout cela physiquement. Rendez-vous pour la journée de l'innovation, organisée le 9 septembre à Besançon par la 7e brigade blindée pour préparer la brigade de combat de 2030, puis l'exercice Convergence 2027, prévu en mars à Mailly, où ces innovations seront testées en conditions réelles, comme lors d'un vrai combat.