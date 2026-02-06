Côté équipement, pas de chichis. Comptez sur un espace de 44 m² avec huit postes de travail, un grand écran et le nécessaire pour collaborer. Les start-up sélectionnées devront venir avec leurs propres machines et assumer leurs frais de route. Le message du ministère est clair : ce qui compte ici, c'est l'accès aux experts et aux données, pas les canapés design. Ou autrement dit, on comprend bien que la factory mise sur l'accompagnement stratégique plutôt que sur la logistique.