Derrière HÉRA, il y a toute une organisation bien structurée qui veille à ce que l'outil soit à la hauteur. La STAT (Section technique de l'armée de Terre) travaille main dans la main avec la DGA, la Direction générale de l'Armement, pour mener des tests officiels appelés opérations de vérification, ou OV. L'objectif est de s'assurer que le logiciel livré par l'industriel répond vraiment aux besoins des soldats sur le terrain. C'est précisément ce qui se joue en ce moment au CENTAC, avec le 1ᵉʳ bataillon de chasseurs à pied.