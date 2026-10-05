Pour comprendre ce choix des armées françaises, il faut remonter au programme de rénovation du Leclerc. La DGA y a lancé une étude pour remettre sur pied, en France, une filière capable d'assurer la maintenance lourde de la turbomachine, une vraie bonne « réindustrialisation » donc. Deux industriels s'y sont attelés, à savoir KNDS, le maître d'œuvre du char, déjà chargé de son soutien, et Safran, le concepteur de la turbine. En parallèle, la DGA avait aussi demandé à l'AIA de Bordeaux de suivre les travaux pour se préparer à prendre le relais. En juillet 2023 le verdict était tombé, et pour mieux maîtriser les coûts et tenir un calendrier jugé ambitieux, la maintenance fut confiée au SIAé, donc à l'État, Safran restant associé comme sous-traitant. Selon le ministère, la formule revient moins cher que les devis des industriels, mais aucun chiffre n'est néanmoins publiquement avancé.