Le groupe français Naval Group a dévoilé il y a quelques jours les résultats de ses essais menés dans son centre de recherche et développement. Elle en a profité pour présenter sa technologie de soudage par téléopération, qui repose sur Telewelder, un bras robotisé fixé par aimant à la coque d'un navire, le tout dans le cadre du projet européen Jarvis. Casque de réalité virtuelle sur la tête, le soudeur le pilote à distance. Des capteurs traduisent ses mouvements, et le geste se reproduit à l'identique sur la tôle brûlante. Naval Group note jusqu'à 70 % d'exposition à la chaleur en moins, sur un travail qui représente à lui seul des dizaines de kilomètres de soudure par navire.