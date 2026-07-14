Les deux essais ont duré plus longtemps qu’une intervention menée avec un da Vinci. Shanglei Liu, professeure adjointe de chirurgie à l’école de médecine de l’université, a piloté un des deux robots à distance durant l’essai. Elle a dû le recalibrer à plusieurs reprises en cours d’opération. Il restera donc encore longtemps une main humaine au bout de celle du robot. Quoi qu’il en soit, dans les années 1990, la première chirurgie laparoscopique assistée par robot a duré six heures. Aujourd’hui, elle ne dure plus que trente minutes, avec les systèmes matures.

Par ailleurs, les équipes de Michael Yip travaillent à réduire la latence entre le geste du chirurgien sur la console et le mouvement du robot. À terme, ces robots pourraient intervenir dans des communautés éloignées, pilotés à distance. Shanglei Liu pense aussi à réaliser des interventions en dehors des hôpitaux traditionnels, jusqu’au champ de bataille ou dans l'’espace.

Dès 2022, le robot STAR a effectué une anastomose intestinale sur des porcs, en autonomie quasi complète. Deux ans plus tard, un robot dentaire opérait un patient humain aux États-Unis, une première pour la profession. Mais contrairement à ces deux systèmes, les chirurgiens gardent la main sur chaque geste de Surgie, via téléopération.

Puisque le robot marche et manipule déjà des objets divers, l’équipe de recherche envisage de lui confier d’autres tâches dans le bloc opératoire. Par exemple, il pourrait apporter des instruments aux chirurgiens ou ranger la salle après une intervention. Michael Yip projette un bloc opératoire où humains et robots interviendraient en équipe, aussi bien à l’hôpital que sur le terrain.