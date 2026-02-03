La scène se déroule lors d'une garde de nuit dans un service d'urgences de la région parisienne. Un étudiant en cinquième année se retrouve avec un autre interne face à un patient présentant des troubles cardiaques. L'homme ne parle pas français, son état se dégrade et les deux jeunes médecins penchent pour des diagnostics différents. En attendant qu'un supérieur revienne, ils prennent une décision qu'ils jugent eux-mêmes « un peu idiote » avec le recul : consulter ChatGPT pour trancher. Le patient sera finalement sauvé et pris en charge par des praticiens plus expérimentés.

En l'absence d'interprète, l'étudiant dit régulièrement utiliser les chatbots pour communiquer avec des patients étrangers. Contrairement aux anciennes solutions de traduction, ces outils ingèrent des volumes massifs de données médicales et traduisent instantanément les termes spécialisés, et ce quelle que soit la langue, vers le français.

Une de ses camarades affirme quant à elle que la majorité des étudiants dictent désormais leurs rapports à l'IA, évitant ainsi les fautes sur des mots techniques. Elle raconte avoir même vu un chirurgien orthopédique concevoir un formulaire de consultation automatisé qui divisait par deux le temps passé à prendre des notes.