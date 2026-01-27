L'expérience menée par Geoffrey A. Fowler est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire avec une IA générative. L'homme a nourri la machine avec un corpus massif : 29 millions de pas et 6 millions de mesures cardiaques collectés méticuleusement via son Apple Watch depuis une décennie. La réponse de ChatGPT a été sans appel, attribuant à son utilisateur une note de « F » pour sa santé cardiaque, suggérant un risque élevé d'incident. Paniqué, l'utilisateur a couru chez son cardiologue. Le verdict médical réel ? Tout va bien. L'IA avait tout simplement halluciné une pathologie.