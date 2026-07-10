France 2030 lance, avec l'aide et le soutien de Bpifrance, un appel à projets baptisé « Défi Flagships », qui doit propulser la robotique, les drones et les machines intelligentes françaises vers la souveraineté technologique européenne.
Dans le cadre du plan d'investissement France 2030, le gouvernement a lancé, en fin de semaine, un nouvel appel à projets baptisé « Défi Flagships », consacré à la robotique, aux drones et aux machines intelligentes. Piloté par Bpifrance, ce dispositif doit permettre aux entreprises françaises de développer des composants technologiques clés, comme des capteurs, des systèmes de pilotage, et de l'intelligence embarquée, capables de rivaliser avec les meilleurs standards mondiaux, plutôt que de continuer à dépendre de fournisseurs étrangers.
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Bpifrance ouvre un appel à projets pour financer la robotique et les drones français
Derrière le nom de l'appel à projets, qui il faut le dire sonne un peu comme un titre de film d'action ou un nouveau programme lancé par TF1 ou M6, on retrouve l'idée de marier les start-up prometteuses avec de grands groupes industriels. L'objectif est de créer des synergies capables d'accélérer le développement, la production et la commercialisation de technologies européennes véritablement souveraines, avec l'ambition assumée de voir ces coopérations grandir à l'échelle du Vieux continent.
Chaque consortium candidat devra réunir au moins une grande entreprise ou ETI de dimension européenne ou internationale, un ou plusieurs « acteurs émergents » (des structures créées il y a moins de douze ans), ainsi que des laboratoires de recherche et des infrastructures d'innovation ou de valorisation. Une manière d'irriguer l'écosystème sans laisser les jeunes pousses livrées à elles-mêmes.
Bpifrance ne veut pas de dossiers timorés et précise que les technologies présentées devront nettement dépasser l'existant et miser sur une innovation disruptive, capable de renforcer la souveraineté française ou européenne sur ces segments jugés critiques. Ce dispositif, rappelle l'État, fait partie de la stratégie nationale robotique lancée en 2023 par la France, qui a déjà soutenu près d'une centaine de projets à travers plusieurs programmes successifs.
Subventions et millions d'euros, comment fonctionne Défi Flagships
Concrètement, l'appel à projets fonctionne comme un parcours en deux étapes, un peu à la manière d'un galop d'essai avant la course principale. Durant les six premiers mois, les entreprises sélectionnées recevront une subvention comprise entre 50 000 et 100 000 euros pour affiner leur projet à l'aide d'études techniques, des premiers prototypes puis de la validation de la faisabilité. Mais rien n'est acquis pour la suite, car pour passer à la phase de développement à proprement parler, il faudra déposer un nouveau dossier et convaincre une seconde fois Bpifrance de la solidité du projet.
Viendra ensuite la phase 2, nettement plus ambitieuse. Il faudra entre deux et trois ans de développement pour transformer le projet en produit concret, industrialisable et commercialisable. Cette fois, la barre est plus haute, puisqu'il faudra présenter un budget de dépenses supérieur à 4 millions d'euros, sans plafond fixé sur le montant de l'aide accordée, contrairement à la première phase. La seule exception concerne les projets entre 1 et 4 millions d'euros, qui pourront tout de même candidater, à condition de prouver qu'ils répondent à un enjeu majeur de souveraineté ou d'indépendance industrielle pour la France.
Les entreprises intéressées ont jusqu'au 6 avril 2027 à midi pour déposer leur dossier, avec une première fenêtre intermédiaire fixée au 24 septembre 2026. Le dépôt doit s'effectuer exclusivement sur la plateforme Picxel de Bpifrance, qui opère ce dispositif pour le compte de l'État, un maillon de plus dans le vaste plan France 2030, doté de 54 milliards d'euros au total, à destination de ses filières stratégiques.