Au départ, KNDS et SeaOwl ne jouent pas dans la même catégorie. L'entreprise KNDS est née du rapprochement du Français Nexter et de l'Allemand Krauss-Maffei Wegmann, et elle est aujourd'hui le premier groupe paneuropéen de défense terrestre, avec plus de 11 000 salariés, 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, et plus de 40 armées clientes. SeaOwl, de son côté, est une ETI française de 2 000 salariés avec 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, tournée vers l'énergie et la défense, mais qui a un rôle d'armateur et qui aide déjà à entraîner la flotte française grâce à des simulations en conditions réelles. Mais sa filiale SeaOwl Technology Solutions planche sur la dronisation navale.